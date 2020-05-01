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17:26 | 2.05.2020

Фото: russia.tv

COVID-19: долгая дорога к выздоровлению

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19 выздоравливают от болезни продолжительное время, и диагноз «здоров» может быть поставлен только после полного избавления от вируса.

«Во-первых, люди очень долго освобождаются от вируса (COVID-19), и пока человек не освободится от вируса, ему диагноз («здоров» - ред.), конечно же, не поставят, он не будет считаться здоровым человеком. И учитывая, что у нас есть все-таки большое количество пневмоний тяжёлых, а это долгое течение и долгое выздоровление», - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 4» на телеканале «Россия».

Кроме того, глава Роспотребнадзора отметила, что если при ОРВИ вирус определяется мазком из носа, то при пневмонии патологический процесс нужно искать в лёгких.

«Когда это носительство, когда это признаки ОРВИ, мы всегда находим вирус – мазки из носа. Когда это пневмония, пневмония тяжёлая, вирус надо искать, где патологический процесс. Это мокрота, это специальные средства, чтобы эту мокроту достать, врачи хорошо знают. Важно понимать всегда, какой материл нужно взять. При пневмонии - это в меньшей степени мазок из носа, при пневмонии - это мокрота, то есть то, что позволит нам оценить процесс в лёгких, но не в носу. Зависит ещё от ряда факторов и умелых рук специалиста, который отбирает материал», – сказала она.

© «Вечерние ведомости»

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