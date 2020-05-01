Глава Минстроя и его зам заразились коронавирусом

10:21 | 2.05.2020

Глава министерства строительства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.



«Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц. Остаюсь на связи»,- передаёт агенство слова Якушева из сообщения пресс-службы Минстроя.



Исполняющим обязанности министра строительства назначен заместитель Якушева Никита Стасишин.



Напомним, ранее стало известно, что коронавирус обнаружен у Михаила Мишустина. Премьер-министр, по его словам, ушел на самоизоляцию. Исполняющим обязанности стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»