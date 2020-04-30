Правительство РФ выделило 500 млн рублей застрявшим заграницей россиянам

14:16 | 1.05.2020

Фото: zen.yandex.lv

Еще 500 миллионов рублей выделило Правительство РФ на дополнительные выплаты россиянам, застрявшим заграницей из-за пандемии коронавируса. Средства направят на оплату временного проживания и питания, а также на другие нужды.



Как сообщается в распоряжении, средства на помощь гражданам, застрявшим заграницей, выделит Министерство иностранных дел из резервного фонда правительства РФ. Россияне смогут также потратить деньги на продление срока действия визы или других документов.



Отмечается, что МИД также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований. Так, до 1 февраля следующего года в кабинет министров должен быть предоставлен доклад.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»