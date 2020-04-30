Россия и мир
14:16 | 1.05.2020
Фото: zen.yandex.lv
Правительство РФ выделило 500 млн рублей застрявшим заграницей россиянам
Как сообщается в распоряжении, средства на помощь гражданам, застрявшим заграницей, выделит Министерство иностранных дел из резервного фонда правительства РФ. Россияне смогут также потратить деньги на продление срока действия визы или других документов.
Отмечается, что МИД также поручено проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований. Так, до 1 февраля следующего года в кабинет министров должен быть предоставлен доклад.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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