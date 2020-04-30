Число зараженных коронавирусом в мире достигло 3 305 068 человек

13:46 | 1.05.2020

Фото: p-71.spb.ru

Согласно данным Роспотребнадзора, в мире на сегодняшний день подтверждены 3 305 068 случаев коронавируса. За сутки прирост составил 88 301 случай.



Как сообщает телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, в 182 странах мира вне КНР всего зарегистрировано 3 220 683 случая COVID-19. В этих странах прирост за сутки составил 88 289 случаев.



Всем гражданам, а особенно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест и соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»