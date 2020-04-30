В России проведено свыше 3,7 млн исследований на коронавирус

11:30 | 1.05.2020

Фото: 3.wi-fi.ru

В России, по данным Роспотребнадзора на 1 мая, проведено более 3,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеграм-канал СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.



Так, за минувшие сутки были проведены 225,4 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением в стране остаются 211 191 человек.



Напомним, что, по данным на 30 апреля, лабораторно подтверждено 106 498 случаев заболевания коронавирусом. 11 619 человек уже выздоровели, 1073 скончались.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»