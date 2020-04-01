«ПСЖ» будет признан победителем досрочно завершенного чемпионата Франции по футболу

16:49 | 30.04.2020

«ПСЖ» будет признан победителем чемпионата Франции сезона-2029/20, несмотря на досрочное завершение турнира из-за пандемии коронавируса, утверждает L’Equipe.



Напомним, 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса. Под отмену попал и чемпионат Франции. При этом не уточнялось, будет ли объявлен победитель сезона.



Напомним, в чемпионате Франции было сыграно 28 туров.

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