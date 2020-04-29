Песков заявил о риске второй волны коронавируса в России

12:47 | 30.04.2020

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь Путина Песков в интервью RTVI. Так что решение о смягчении введенных ограничений будет постепенным. «Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь это риск для здоровья людей, для экономики», — сказал он.



Ранее Песков заявил, что страна выйдет на плато по коронавирусу к середине мая.



За последние сутки в России подтверждено 7099 случаев новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число зараженных достигло 106 498. Скончались 1 073 (+101). Выздоровели 11 619 (+1 333).

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