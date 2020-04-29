В Бруклине обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

11:56 | 30.04.2020

Десятки разлагающихся тел были обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в нью-йоркском Бруклине, сообщает New York Times.



Уточняется, что в полицию пожаловались жильцы соседних домов на неприятный запах из автомобилей. Когда правоохранители прибыли на место, они нашли грузовики с десятками разлагающихся тел внутри машин.



Как сообщил газете анонимный источник, похоронное бюро хранило тела в грузовиках, так как его морозильные камеры перестали работать. При этом не уточняется, могли ли погибшие быть заражены коронавирусом.



Полиция ведет расследование по этому делу.

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