Власти Таджикистана запретят русифицированные имена и фамилии

15:35 | 29.04.2020

В Таджикистане парламент принял поправки в закон, запрещающие использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» к фамилиям, а суффиксы «ович», «овна», «евич» и «евна» - к отчествам, заявил министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриён.



Вместо них будут даваться таджикские окончания «пурдухт», «и», «зод», «зода», «он», «ён», иён», «ниёр», «фар». Специально менять фамилии гражданам не придется. Новое правило будет действовать для тех, кто получает удостоверяющие личность документы впервые или решит поменять фамилию.



Министр объяснил предложенные правительством изменения необходимостью «возрождения национальных имён».

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