Песков заявил, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

15:30 | 29.04.2020

Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь Путина Песков.



«Если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, мы вам рекомендуем звонить в Сингапур», — заявил пресс-секретарь президента, комментируя прогноз исследователей Сингапурского университета, которые предсказали завершение пандемии в начале августа.



Напомним, ранее сингапурские ученые обещали, что Россия окончательно выйдет из пандемии 20 июля. Теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.

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