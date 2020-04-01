Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы

15:27 | 29.04.2020

Фото: yandex.uz

Столичные больницы, занятые в борьбе с коронавирусом, принимают на работу и практику студентов медвузов. Помимо достойной зарплаты они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты. Об этом сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.



По предложению Мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики. Им предлагается на выбор несколько вариантов работы. Ежемесячная заработная плата составит более 100 тысяч рублей.



Все студенты пройдут обучение по работе с коронавирусом на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России. Кроме того, в стационарах для них будет обеспечено бесплатное питание и современные средства защиты.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»