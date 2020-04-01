Сингапурские ученые изменили прогноз об окончании эпидемии коронавируса в России

13:57 | 29.04.2020

Эпидемия коронавирусной инфекции в России может полностью завершиться в августе, а не в июле, как предполагалось ранее. Такой прогноз был представлен 28 апреля учеными из Сингапурского университета технологий.



По их данным, эпидемия завершиться 19 августа. При этом ранее специалисты сообщали, что эпидемия в РФ может закончиться 20 июля.



Также сдвинулись сроки окончания пандемии в других государствах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Британия — 20 августа, Германия и Франция — 5 и 8 августа соответственно, передает РИА «Новости».



Модель сингапурских ученых основывается на данных о принимаемых мерах противодействия коронавирусу, динамике заболеваемости, числе инфицированных и выздоровевших.

© «Вечерние ведомости»