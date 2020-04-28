Власти Чехии не собираются выдворять из страны российского посла

12:52 | 29.04.2020

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает издание EuroZprávy.cz.



При этом он подчеркнул, что Чехия не допустит вмешательства больших мировых держав в свои политические дела. «Недопустимо — если это правда — чтобы некое другое государство проводило здесь акции против наших граждан», — заключил Бабиш.



Ранее чешское издание Respekt заявило, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским дипломатическим паспортом, имевший в чемодане смертельный яд рицин. В статье уверялось, что мужчина прибыл в посольство РФ, а его целью было отравление старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, которые причастны к сносу памятника маршалу Коневу и присвоению площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова, сообщает iz.ru.

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