Французские медики для лечения COVID-19 применили средство от ревматоидного артрита

16:37 | 28.04.2020

Французские ученые получили первые положительные результаты исследований по применению средства от ревматоидного артрита при лечении коронавирусной инфекции COVID-19, следует из пресс-релиза французской организации Assistance publique - Hopitaux de Paris.



Отмечается, что лекарство способно помочь при «цитокиновом шторме», который приводит к острой респираторной недостаточности и смерти. Всего в исследовании участвовало 129 человек, большая часть из которых (65 человек) сверх обычного лечения принимали данный препарат, сообщает life.ru.



Среди пациентов, принимавших лекарство, было зафиксировано меньше случаев необходимости применения аппарата ИВЛ, а также значительно меньшее число из этих больных скончались в течение двух недель после начала заболевания.

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