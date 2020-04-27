Премьер-министр Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

14:20 | 28.04.2020

Председатель правительства Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Голиковой до 29 апреля определиться с концепцией снятия или смягчения мер, введенных из-за распространения коронавируса, передает РИА «Новости».



Также Минздраву, Роспотребнадзору и Голиковой поручено утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.



Как ожидается, о дальнейших действиях властей сегодня объявит Путин во время совещания с губернаторами. Срок ограничений истекает 30-го апреля. Накануне глава Роспотребнадзора Попова рекомендовала продлить карантин еще на две недели, напоминает «Эхо Москвы».

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