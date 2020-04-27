В Роспотребнадзоре рассказали о сроках отмены самоизоляции в России

13:02 | 28.04.2020

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Попова полагает, что после 12 мая режим ограничений можно начинать поэтапно снимать, однако лишь при условии, что жители России будут четко исполнять предписания во время майских праздников, передает «Интерфакс». В любом случае, по ее мнению, снимать ограничения раньше — преждевременное решение.



Накануне Попова рассказала, что россияне уже прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после окончания третьего, сообщает РИА «Новости».

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