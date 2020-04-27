Россия и мир
12:52 | 28.04.2020
Власти Польши планирует добиться ареста активов «Северного потока-2»
Как напоминает РИА «Новости», в конце марта PGNiG заявила, что выиграла дело у «Газпрома» в Стокгольме по Ямальскому контракту, в связи с чем польской компании причитаются шесть миллиардов злотых (порядка 1,43 миллиарда долларов).
В Стокгольме признали справедливыми требования PGNiG об изменении формулы цены в рамках действующего контракта и связи ее с котировками газа на европейском рынке. Речь идет о поставках, которые проводились в период с 1 января 2014 года.
Однако в «Газпром экспорте» сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:43 | 28.04.2020
Ранее судимые жители Нижнего Тагила обвиняются в разбойном нападении
14:23 | 28.04.2020
На Урале предприниматели приобрели оборудование для лаборатории, проверяющей пробы на коронавирус
14:14 | 28.04.2020
В деле спасения двух пермских памятников - дач Мешкова и Синакевича – наметились перемены
14:13 | 28.04.2020
В уральскую столицу поступили тесты на антитела к коронавирусу
13:49 | 28.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался рекордно низким
13:31 | 28.04.2020
На Среднем Урале могут ввести дневной режим тишины
13:15 | 28.04.2020
Прирост заболеваемости коронавирусом в Прикамье составляет 3,7%
13:05 | 28.04.2020
В Перми откроется 18 торговых площадок для реализации садоводческой продукции и товаров
13:02 | 28.04.2020
В Прикамье ускорят определение трудового статуса гражданина
12:59 | 28.04.2020
В Пермском крае зафиксировано 17 новых случаев коронавируса
12:57 | 28.04.2020
В РФ коронавирус подтвердили ещё у 6 411 человек
12:51 | 28.04.2020
В Свердловской области ещё 85 человек заразились коронавирусом
12:46 | 28.04.2020
Пропавший в Тверской области подросток может находиться на Урале
12:31 | 28.04.2020
Дмитрий Махонин обозначил нацпроекты приоритетом властей Прикамья
12:25 | 28.04.2020
На дорогах Перми начали обновлять дорожную разметку
12:22 | 28.04.2020
В Ирбите прокуратура защитила пенсионные права женщины
12:10 | 28.04.2020
Энергетики «ПСК» проверят теплосеть на улице Газеты «Звезда» в Перми
12:10 | 28.04.2020
Военные в Свердловской области продезинфицировали десятки спецобъектов
11:56 | 28.04.2020
3 млн рублей выделят на украшение Нижнего Тагила цветами
11:49 | 28.04.2020
МегаФон сделал бесплатными вызовы в роуминге на ряд номеров
11:49 | 28.04.2020
11 врачей в Свердловской области заразились Covid-19 с начала эпидемии
10:46 | 28.04.2020
Судебные приставы Свердловской области продолжают опечатывать нарушителей карантина
10:18 | 28.04.2020
Начальник свердловского УЭБиПК назначил двух новых заместителей
10:12 | 28.04.2020
В Екатеринбурге юриста обвиняют в мошенничестве с недвижимостью
09:57 | 28.04.2020
На Среднем Урале разыскивают пропавшего мужчину
09:45 | 28.04.2020
Трамвай и грузовик столкнулись в Екатеринбурге
09:10 | 28.04.2020
В Екатеринбурге легковушка улетела в озеро. Есть пострадавшие