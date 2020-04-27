Власти Польши планирует добиться ареста активов «Северного потока-2»

12:52 | 28.04.2020

Польша планирует добиться ареста активов «Северного потока — 2», в случае если компания «Газпром» откажется возместить польскому концерну PGNiG $1,43 по решению Стокгольмского арбитража, заявил замминистра госактивов страны Януш Ковальский.



Как напоминает РИА «Новости», в конце марта PGNiG заявила, что выиграла дело у «Газпрома» в Стокгольме по Ямальскому контракту, в связи с чем польской компании причитаются шесть миллиардов злотых (порядка 1,43 миллиарда долларов).



В Стокгольме признали справедливыми требования PGNiG об изменении формулы цены в рамках действующего контракта и связи ее с котировками газа на европейском рынке. Речь идет о поставках, которые проводились в период с 1 января 2014 года.



Однако в «Газпром экспорте» сообщили, что еще рассматривают решение арбитража и пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат.

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