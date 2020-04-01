Россия снова вошла в пятёрку мировых лидеров по расходам на оборону

16:40 | 27.04.2020

Россия вернулась в первую пятерку стран, которые больше всех тратят на оборону. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). По оценке аналитиков, Россия заняла четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5 процента. Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда).



При этом в 2018-м российские расходы на оборону достигали почти 61,5 млрд. Тогда Россия занимала шестое место, в то время как сейчас она на четвертом. Как отмечает «Эхо Москвы», Россия смогла укрепиться на четвертом месте за счет снижения расходов в идущей в рейтинге пятой Саудовской Аравии: в королевстве на оборону стали тратить меньше на 16%.



Всего на страны первой пятерки приходится 62% общего объема военных затрат в мире.

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