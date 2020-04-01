Мэру Праги предоставили охрану после сноса памятника маршалу Коневу

16:27 | 27.04.2020

Мэр Праги Зденек Гржиб подтвердил, что полиция предоставила ему охрану. Ранее в чешских СМИ появилась информация о том, что мэр Праги, а также староста района Прага-6 Онджрей Коларж взяты под охрану в связи с возникшей угрозой их безопасности после сноса памятника маршалу Коневу в столице Чехии, передает «Интерфакс».



Расследование опубликовало чешское издание Respekt. Оно, ссылаясь на источники, писало 26 апреля, что три недели назад в Прагу из России прибыл некий человек с дипломатическим паспортом. По словам источников, с собой у него мог быть яд рицин, сообщает РБК.



Как напоминает lenta.ru, памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.

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