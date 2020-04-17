Дональд Трамп рассказал, сколько человек погибнут от коронавируса

10:10 | 18.04.2020

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Дональд Трамп считает, что от коронавируса в США скончаются 60-65 тысяч человек. Президент США сказал об этом на брифинге для журналистов в Белом доме, передают СМИ.



«Думаю, мы будем на уровне существенно ниже 100 тысяч. Считаю, что сейчас мы движемся, вероятно, к уровню 60, возможно, 65 тысяч», — прогнозирует Трамп.



Кроме этого, он заявил, что если американские власти не предприняли действий по борьбе с распространением COVID-19, жертв новой инфекции могло бы быть более двух миллионов человек.



«Минимум, если бы мы ничего не делали, составил бы 1,6 млн [человек]. Но мы проделали большую работу», - считает американский президент.



На данный момент в США более 700 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, умерли более 36 тысяч, выздоровели более 58 тысяч. США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19, большая часть из них приходится на Нью-Йорк.

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