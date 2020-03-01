В РФ утвердили новые наказания за распространение фейков

19:59 | 31.03.2020

Фото: btv.md

В России стали действовать новые наказания за фейки для граждан, об этом сообщают «РИА Новости».



За фейки об угрозе жизни и безопасности предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч рублей или 3 года лишения свободы. В случае, если фейк повлек вред здоровью, то гражданину придется понести наказание в виде штрафа от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или з лет лишения свободы. Если из-за публикации фейка погиб человек или были другие тяжкие последствия, то виновнику грозит штраф от 1,5 миллиона рублей или 5 лет колонии.



Юрлицам за распространение фейков грозит штраф от 1,5 до 3 миллиона рублей, за фейки, ставшие причиной гибели, вреда здоровью человека или ущербу инфраструктуры – от 3 до 5 миллионов рублей, а за повторное нарушение – от 5 до 10 миллионов рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»