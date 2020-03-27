Из-за коронавируса в России могут ограничить передвижения граждан по стране

13:17 | 28.03.2020

Фото: Русская весна

Правительство России на фоне ситуации с коронавирусом рассматривает возможность ограничения передвижения по всей стране, в том числе приостановку авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РИА Новости.



В пресс-службе правительства новостному агентству не подтвердили, но и не опровергли это сообщение.



Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, начавшаяся в Китайском Ухане, была объявлена Всемирной организацией здравоохранения пандемией 11 марта. По последним данным ВОЗ, коронавирусом по всему миру заразились более 510 тысяч человек, из них 23,5 тысячи умерли.



В России, по состоянию на 27 марта, общее число больных достигло 1036, из них 703 — в Москве. Прирост заболевших за сутки составил – 196 человек. За те же сутки 45 человек выздоровели, четверо умерли.



Российские власти предпринимают меры по предотвращению распространения инфекции. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. По всей стране закрываются торгово-развлекательные центры, кинотеатры, кафе и магазины, за исключением продовольственных и аптек. Общественный транспорт в большинстве регионов продолжает работать, однако есть и исключения. Так в Карелии движение общественного транспорта полностью прекратится с 29 марта. Вводятся ограничения и в Краснодаре.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»