Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

12:27 | 2.03.2020

Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 20 февраля соответствующий документ был принят Государственной думой в третьем чтении, а 26 февраля его одобрил Совет Федерации.



Как передает lenta.ru, закон продлевает программу маткапитала до конца 2026 года и ежегодную индексацию. Деньги станут выплачивать семьям, в которых с 1 января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составит более 466 тысяч рублей, на второго и последующих детей — более 616 тысяч рублей. Срок оформления маткапитала сокращается до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — до десяти дней.

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