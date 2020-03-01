Россия больше не может гарантировать безопасность полетов авиации Турции в провинции Идлиб

11:26 | 2.03.2020

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев, передает РИА «Новости». Он также уточнил, что данное решение было принято руководством САР в связи с обострением ситуации над провинцией.



Ранее командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб с 1 марта. В связи с этим все объекты в воздухе будут восприниматься войсками Сирии как враждебные и сбиваться силами ПВО, сообщает russian.rt.com.

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