В Азербайджане у гражданина РФ диагностировали коронавирус COVID-19

17:13 | 28.02.2020

В Азербайджане зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Как сообщает агентство Trend со ссылкой на данные оперативного штаба при правительстве, у пациента российское гражданство.



«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», - отмечается в информации штаба. Состояние пациента оценивается как стабильное.



По последним данным, число заразившихся коронавирусом в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч, передает РИА «Новости».

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