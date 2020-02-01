В Женеве из-за коронавируса COVID-2019 отменили международный автосалон

17:05 | 28.02.2020

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса, передает Вести.ру.



Официальной причиной стал запрет на проведение собраний численностью 1000 и более человек, введенный правительством Швейцарии. Учитывая ситуацию с коронавирусом, Федеральный совет (орган исполнительной власти Швейцарской Конфедерации) охарактеризовал положение в стране как «особое». По предварительным данным, запрет будет действовать по меньшей мере до марта.



По последним данным, от коронавируса скончались 2867 человек, заболели 83 876, выздоровели 36 815 человек.

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