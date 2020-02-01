Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в сирийской провинции Идлиб

16:46 | 28.02.2020

В пресс-службе Кремля рассказали детали телефонного разговора Путина и Эрдогана. «Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции», — говорится в сообщении на сайте Кремля.



Путин и Эрдоган также отметили приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками, подчеркнута необходимость дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии, передает lenta.ru.

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