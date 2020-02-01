В прошлом году Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 миллиардов долларов

16:39 | 28.02.2020

В 2019 году Россия продала Великобритании золото на рекордные 5,33 млрд. долларов. Об этом информирует РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года.



Всего в прошлом году Россия получила за золото 5,74 миллиарда долларов. Остальные 409 миллионов заплатили 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию.



Нарастить экспорт драгоценного металла России помог Brexit, следует из российских таможенных данных.

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