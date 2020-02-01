13:57 | 28.02.2020

В возрасте 84 года скончался главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов. Об этом сообщил источник в авиационно-строительной отрасли.



Мартиросов в 1960-е годы был разработчиком вертикально взлетающего бомбардировщика. Позднее руководил работами по выполнению рекордов на самолете П-42, которые закончились 27 рекордами. В начале 1990-х был главным конструктором Су-34, отмечает MK.ru.

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