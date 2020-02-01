В прошлом году сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

13:53 | 28.02.2020

В прошлом году за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) сотрудники Госавтоинспекции выписали штрафов более чем на 106 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные ГИБДД.



Всего было выписано 142 миллиона постановлений. Общая сумма штрафов по итогам прошлого года на 8,5% превысила аналогичные показатели 2018-го. При этом выплачено было лишь 68 миллиардов рублей, передает life.ru.



Отмечается, что самым частным нарушением стало превышение скоростного лимита: выписано 101,8 миллиона штрафов. 12 миллионов постановлений вынесено за несоблюдение требований знаков и разметки; 5,1 миллиона — за проезд на красный свет; 3,3 миллиона — за нарушение правил расположения транспортного средства на дороге, разъезда или обгона.

© «Вечерние ведомости»