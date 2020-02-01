Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной за всю историю наблюдений

13:42 | 28.02.2020

Самый мощный взрыв со времен развития Вселенной зафиксировали ученые из Международного центра радиоастрономических исследований. Об этом 28 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на EurekAlert.



Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в центре галактики, удаленной от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца. Выброс энергии был таким сильным, что пробил гигантскую брешь в плазме, окружающей скопление. В эту полость могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь.



Изученный процесс, впрочем, трудно назвать взрывом в классическом понимании: он продолжался сотни миллионов лет. Но по меркам скоплений галактик, которые практически являются ровесниками Вселенной (а ей 13,8 миллиарда лет), это было очень скоротечное явление. К слову, событие перекрывает предыдущий рекорд по мощности в пять раз, передает Вести.ру.



Исследователи пока не установили причину взрыва и планируют провести более тщательные наблюдения.

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