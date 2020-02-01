Два фрегата Черноморского флота с «Калибрами» направились к Сирии

13:19 | 28.02.2020

Два фрегата Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр-НК» проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, передает «Интерфакс». Они присоединятся к действующему в Средиземноморье соединению Военно-морского флота России.



Агентство указывает, что фрегаты ранее уже неоднократно участвовали в российской операции против боевиков у берегов Сирии. Сейчас они направляются в регион на фоне обострившейся обстановки в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

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