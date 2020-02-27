Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США

12:51 | 28.02.2020

Китайский эсминец навел невидимый лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon Военно-морских сил (ВМС) США в Тихом океане. Как говорится в заявлении ВМС США, инцидент произошел над международными водами Тихого океана, неподалеку от острова Гуам. Невидимый глазом лазер был замечен датчиком, установленным на борту разведывательного самолета, передает ren.tv.



В ВМС США отметили, что использование лазеров такого класса потенциально может серьезно навредить личному составу и бортовым системам самолета.

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