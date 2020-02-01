В Кремле объяснили выбор дня голосования по поправкам к Конституции

16:46 | 27.02.2020

Выбор 22 апреля как даты голосования по поправкам к Конституции не имеет отношения ко дню рождения Ленина, заявил официальный представитель Кремля Песков, передает lenta.ru.



«Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна», — сказал пресс-секретарь Путина.



Как напоминает РБК, голосование по поправкам в Конституцию пройдет в среду, 22 апреля. Этот день будет выходным, но при этом оплачиваемым.

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