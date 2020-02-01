В ФРГ составили список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

16:23 | 27.02.2020

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи. В случае 10-дневного карантина гражданам Германии рекомендуется иметь дома на одного человека 20 литров питьевой воды, 3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса, 2,5 килограмма консервированных овощей и орехов, четыре килограмма сухофруктов и консервированных фруктов, 2,6 килограмма молока и молочных продуктов, 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 0,4 килограмма жиров и растительного масла, а также в приемлемом количестве сахар, мед, мука, бульонные кубики, шоколад и печенье, сообщает «Москва 24». Уточняется, что этот объем способен удовлетворить потребности в 2,2 тыс. калорий для взрослого человека на 10 дней.



Помимо продуктов немцам посоветовали запастись лекарствами, свечами, фонарем, газовой горелкой, батарейками, дезинфицирующим средством.



Как отмечает РИА "Новости", число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 22, один новый случай зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщил в четверг телеканал ZDF со ссылкой на клинику в Дюссельдорфе.

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