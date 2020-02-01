Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Италию, Корею и Иран

16:09 | 27.02.2020

Федеральное агентство по туризму рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.



В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что временно приостанавливают продажу туров в Италию. Туроператор «Интурист» также приостановил продажи туров в Италию в соответствии с рекомендациями Ростуризма, сообщает РБК.



Как напоминает rg.ru, распространение коронавируса началось в декабре прошлого года в Китае. На данный момент Россия сократила транспортное сообщение с КНР, прекращена продажа туров в эту страну, российские туристы эвакуированы из Китая. Также приостановлен прием китайских туристов в России.

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