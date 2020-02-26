24-летний житель Иркутска умер после попытки полицейских разбудить его электрошокером

12:30 | 27.02.2020

24-летний житель Иркутска умер после того, как полицейские применили к нему электрошокер, рассказал в городской думе депутат Александр Квасов, передает «Интерфакс».



Инцидент произошел 15 февраля. Установлено, что парень уснул в такси, водитель не смог его разбудить. Он подъехал к полицейским и обратился за помощью. Силовики применили электрошокер, после чего иркутянин умер.



Сотрудников полиции уволили, им предъявлены обвинения по статье «Превышение должностных полномочий, совершённое с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». Оба силовика арестованы.

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