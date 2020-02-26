Россия и мир
12:23 | 27.02.2020
В результате удара сирийской авиации в Идлибе погибли два турецких военных
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:17 | 27.02.2020
В Прикамье объявлены конкурсы на проектирование и строительство социального жилья в 12 муниципалитетах
15:15 | 27.02.2020
В центре Екатеринбурга водители автобусов затеяли драку
15:05 | 27.02.2020
В Перми пройдет прямая линия по вопросам приема в первые классы
15:03 | 27.02.2020
Особая комиссия горздрава и минздрава выяснит причины гибели беременной екатеринбурженки, которой вызвали «скорую» в больницу
14:56 | 27.02.2020
Дмитрий Махонин: «ТОСы стали локальными центрами реализации нацпроектов»
14:34 | 27.02.2020
В Екатеринбурге выступят легендарные Аль Бано и Ромина Пауэр
14:11 | 27.02.2020
В Екатеринбурге вынесен приговор «новогоднему стрелку»
13:50 | 27.02.2020
Из обсервации по коронавирусу в Прикамье выписали всех пациентов
13:49 | 27.02.2020
Жительница Свердловской области спасла мужа от агрессивного собутыльника
12:49 | 27.02.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт
12:38 | 27.02.2020
Вице-мэра Екатеринбурга хотят изолировать после визита в Италию, где вспышка коронавируса
12:31 | 27.02.2020
В Перми на градсовете рассмотрели концепцию застройки четвертой очереди жилого комплекса «Арсенал»
12:19 | 27.02.2020
Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается более чем на сутки
12:18 | 27.02.2020
На благотворительный зимний старт «Олимпийская лыжня» зарегистрировались участники из пяти регионов страны
12:13 | 27.02.2020
В Прикамье стартует прием заявок на краевой этап конкурса «Учитель года»
11:37 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле уничтожено более 90 кг винограда
11:21 | 27.02.2020
Министр инвестиций Свердловской области информирует об обмане бизнесменов мошенниками
11:16 | 27.02.2020
В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело против стоматолога с фальшивым дипломом
11:04 | 27.02.2020
В Краснотурьинске осудят водителя, убившего пенсионера-пешехода
10:39 | 27.02.2020
В Екатеринбурге три ребенка пострадали в ДТП
10:31 | 27.02.2020
Жители Пермского края могут принять участие в конкурсе будущих политиков и законотворцев
10:20 | 27.02.2020
Волнистых попугаев из Таджикистана, ввезенных в Екатеринбург, отправили обратно домой
10:01 | 27.02.2020
На ЕКАД горел автомобиль
09:51 | 27.02.2020
Министерство образования Свердловской области попросило родителей не пускать детей на концерты рэпера Элджея
09:24 | 27.02.2020
Водители Екатеринбурга стоят в восьмибалльных пробках
09:08 | 27.02.2020
В Екатеринбурге пропал мужчина
21:57 | 26.02.2020
На время сложных погодных условий в Екатеринбурге следить за безопасностью на дорогах будут сотрудники Госавтоинспекции
20:12 | 26.02.2020
На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение
19:18 | 26.02.2020
В Среднеуральске произошел пожар в городском Центре культуры