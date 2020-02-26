В результате удара сирийской авиации в Идлибе погибли два турецких военных

12:23 | 27.02.2020

Двое турецких военных погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции, передает издание Daily Sabah. Как сообщается в Twitter Минобороны Турции, воздушная атака была произведена правительственными силами сирийского президента Асада. Также турецкое военное ведомство заявило, что после авиаудара армия Турции нанесла удары по военным объектам сирийской армии.

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