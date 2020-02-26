Путин рассказал о том, что ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника

12:14 | 27.02.2020

Путин рассказал, как ему предлагали в начале 2000-х годов использовать двойника ради обеспечения его безопасности. Об этом глава государства заявил в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».



Эти предложения возникали в начале 2000-х годов, «в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», рассказал он. В частности, предлагалось заменять Путина дублером на мероприятиях в местах, где президенту было находиться небезопасно. «Ну, я отказался от двойников», — сказал он.

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