В прошлом году россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму

12:10 | 27.02.2020

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов, сообщает РБК. Это уровень 2010 года. В суммарном эквиваленте объем средств россиян на текущих счетах достиг 8 трлн рублей. В 2018 году показатели были на 19,4% меньше.



В Альфа-банке объяснили этот факт перетоком денег с депозитов и отказом банков от вкладов в евро.

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