Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

11:31 | 27.02.2020

Россия должна «прекратить оккупацию» Крыма, потребовал госсекретарь США Майкл Помпео в заявлении, 27 февраля опубликованном в Twitter пресс-службы госдепа.



В заявлении Помпео также сказано, что США не признают притязания России на суверенитет над полуостровом. До этого президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против РФ, введенные из-за ситуации в Крыму в 2014 году.



Помпео также отметил, что «нарастающая милитаризация Крыма является угрозой общей безопасности», а также обвинил крымские власти в нарушениях прав и свобод человека, включая свободу вероисповедания, и ущемлении интересов крымских татар, передает «Интерфакс».

© «Вечерние ведомости»