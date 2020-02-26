Командующий ВМС Украины отметил рост боевого потенциала Черноморского флота РФ

11:27 | 27.02.2020

Выступая на форуме Age of Crimea, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота. «Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», — сообщил Воронченко, передает iz.ru.



Адмирал также отметил, что Россия разместила в регионе семь подводных лодок, шесть из которых, по его словам, являются «современными и очень эффективными», сообщает РИА «Новости».

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