Минюст пересмотрит размер штрафов за нарушения ПДД, предложенных в проекте нового КоАП

11:01 | 27.02.2020

Заместитель министра юстиции России Новак заявил, что в ведомстве пересмотрят размер штрафов за нарушения ПДД, предложенного в проекте нового КоАП, так как он не соответствуют запросам россиян, передает РИА «Новости».



Новак рассказал, что предложения, которые касаются нарушений ПДД были подготовлены МВД России. Он отметил, что разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах. Замминистра подчеркнул, что главная цель нового КоАП не фискальная, в конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни, сообщает russian.rt.com.



По словам замглавы Минюста, необходимо развивать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения.

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