Россия и мир
11:01 | 27.02.2020
Минюст пересмотрит размер штрафов за нарушения ПДД, предложенных в проекте нового КоАП
Новак рассказал, что предложения, которые касаются нарушений ПДД были подготовлены МВД России. Он отметил, что разработчики стремились добиться снижения смертности на дорогах. Замминистра подчеркнул, что главная цель нового КоАП не фискальная, в конечном итоге кодекс должен обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан и в целом улучшить качество жизни, сообщает russian.rt.com.
По словам замглавы Минюста, необходимо развивать инфраструктуру, наводить порядок в порядке установки дорожных знаков, утвердить требования к автоматическим средствам видеофиксации и к правилам их размещения.
© «Вечерние ведомости»
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