В Брянске из-за пассажирки с подозрением на коронавирус отцепили вагон пассажирского поезда

13:14 | 21.02.2020

В Брянске вагон пассажирского поезда Киев–Москва был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19, передает iz.ru.



42-летнюю китаянку поместили в Брянскую инфекционную больницу. Ехавших с ней в одном вагоне 13 человек госпитализировали в горбольницу № 4. Пока ни у одного из них нет симптомов вирусной инфекции. Люди смогут продолжить свой путь тогда, когда врачи убедятся, что они здоровы.

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