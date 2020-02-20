В Полтавской области местные жители закидали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами

13:01 | 21.02.2020

Автобусы с гражданами Украины, вывезенными из китайского Уханя, забросали камнями в поселке Новые Санжары, куда эвакуированных привезли на карантин. Об этом сообщает УНИАН.



Местные жители подожгли шины и дрова на дороге, забросали камнями автобусы, а затем вступили в рукопашную стычку с охранявшей колонну полицией. В итоге семь автобусов все же прибыли в санаторий.



Украинские власти осудили протесты против эвакуации украинцев из Китая. Президент Владимир Зеленский заявил, что такими действиями протестующие показали «не лучшую сторону характера» украинцев, передает РБК.

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