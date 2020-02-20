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12:51 | 21.02.2020

Американская разведка предупредила о планах России по вмешательству в выборы 2020 года

Официальные представители американской разведки на прошлой неделе предупредили законодателей в Конгрессе США о том, что Россия уже начала вмешательство в президентские выборы 2020 года, чтобы помочь переизбраться на второй срок действующему президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times со ссылкой на пять осведомленных источников.

Разведка считает, что одна из целей Москвы — подорвать доверие к американской избирательной системе в ходе кампании этого года. Как уточняет газета, Россия будет вмешиваться в праймериз демократов, а также в общий ход выборов.

© «Вечерние ведомости»

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