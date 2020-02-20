В Сирии боевики попытались сбить бомбардировщик Су-24 из ПЗРК

12:31 | 21.02.2020

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено, как бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб подвергся обстрелу из переносного зенитного ракетного комплекса, передает ren.tv. Видео опубликовал в Twitter сирийский журналист Мохаммед Гораб. Как пишет автор ролика, экипаж самолета смог избежать попадания зенитной ракеты.



Кому принадлежит самолет, не уточняется. Такие бомбардировщики имеются как в распоряжении российской авиагруппировки в Сирии, так и в составе ВВС республики, однако известно, что ВКС России в последние дни были особенно активны в Идлибе и Алеппо. Al-Masdar News пишет о принадлежности бомбардировщика к российским силам, сообщает lenta.ru.

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