Клинические испытания вакцины от коронавируса COVID-19 начнутся не раньше апреля

12:23 | 21.02.2020

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса могут начаться не ранее апреля, сообщил замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь, передает «Синьхуа».



Китайский министр отметил, что разработка вакцины идет синхронно с другими странами. При этом заместитель государственного комитета по здравоохранению Китая Цзэн Исинь заявил, что некоторые китайские вакцины уже тестируют на животных.



Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце декабря 2019 года. Число погибших от коронавируса в стране достигло 2236 человек, общее количество случаев инфицирования превысило 75,4 тыс, напоминает iz.ru.

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