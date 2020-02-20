Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина со своего поста

12:14 | 21.02.2020

В случае ухода Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым, передает РБК.



Обсуждение сценариев транзита власти и политического будущего Путина активизировалось после старта конституционной реформы, пишут эксперты ЦПК.



В докладе такие страхи разделены на три группы: наиболее острые, средневыраженные и периферийные.



К первому типу страхов относятся обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности; снижение социальных обязательств государства и отмена нацпроектов; потеря авторитета РФ в мире и угроза внешнеполитических поражений; утрата преемственности власти, под которой прежде всего понимается отказ нового президента от курса Путина, сообщает ren.tv.



В числе средневыраженных страхов эксперты выделили обострение межнациональных конфликтов и усиление сепаратистских настроений, что, по мнению фокус-групп, особенно актуально для Кавказа и других национальных республик. Чуть меньше россиян беспокоит рост коррупции и нарастание угрозы со стороны США, передает lenta.ru.



К периферийным страхам и рискам авторы исследования относят существенное ухудшение экономической ситуации в стране; снижение обороноспособности России; возможность олигархического реванша и острого гражданского конфликта; вероятность войны со странами НАТО.

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