Министерство промышленности предложило повысить налог на старые автомобили

12:07 | 21.02.2020

Министерство промышленности и торговли инициировало повышение налогов на старые автомобили, сообщили в пресс-службе ведомства.



Министерство планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Как заявил заместитель главы ведомства Александр Морозов, в ближайшее время Минпромторг направит документы с соответствующим предложением в Министерство транспорта. Предложенные изменения планируется ввести с 2021 года, передает РИА «Новости».



По данным ГИБДД, на конец 2018 года в России зарегистрировано 2,1 млн легковых автомобилей класса «Евро-0», первого — 651,5 тыс. машин, второго — 2,6 млн машин, «Евро-3» — 4,8 млн машин, отмечает russian.rt.com.

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